Поединок Мейвезера с блогером Полом официально отменён из-за коронавируса

Боксёрский поединок между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом официально отменен.

Об этом сообщает TMZ. Бой был запланирован 20 февраля, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.

43-летний Мейвезер (51-0, 27 КО) последний раз выступал 31 декабря 2018 года на шоу RIZIN в Японии против кикбоксёра Теншина Насукавыи победил нокаутом.

Пол (0-1) свой единственный профессиональный поединок провел против YouTube-блогера KSI, проиграв ему раздельным судейским решением в шестираундовом поединке в ноябре 2019 года.

Ранее менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Мейвезером.