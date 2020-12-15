Кличко, Мейвезер и Уорд включены в Зал славы бокса

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Украинец Владимир Кличко и американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд были включены в Международный зал боксёрской славы.
Кличко, Мейвезер и Уорд включены в Зал славы бокса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Зала славы, церемония введения запланирована на 2021 год.

Владимир Кличко является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Андре Уорд является экс-чемпионом WBA и WBC во втором среднем весе и WBA, WBO и IBF в полутяжёлом.

Флойд Мейвезер — экс-чемпион в пяти весовых категориях по версиям WBC, IBF, IBO, WBA и WBO.

Среди женщин в Зал славы войдут экс-чемпионка в трёх весовых категориях Энн Вульф и чемпионка IBA, WBC, WIBA и IWBF во втором среднем весе Лейла Али, которая является дочерью легендарного Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры.

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