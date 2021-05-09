Альварес нокаутировал Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над британцем Билли Джо Сондерсом в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе.
Альварес нокаутировал Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях
  • Reuters

Поединок прошёл в американском Арлингтоне и завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Таким образом, мексиканец защитил титулы чемпиона по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также завоевал пояс чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Для Альвареса эта победа стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих. Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах.

Ранее Магомед Курбанов победил Лиама Смита и завоевал пояс WBO International.

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