Альварес нокаутировал Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях

Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над британцем Билли Джо Сондерсом в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе.

Поединок прошёл в американском Арлингтоне и завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Таким образом, мексиканец защитил титулы чемпиона по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также завоевал пояс чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Для Альвареса эта победа стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих. Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах.

Ранее Магомед Курбанов победил Лиама Смита и завоевал пояс WBO International.