Альварес нокаутировал Сондерса и стал чемпионом мира по боксу в трёх версиях
- Reuters
Поединок прошёл в американском Арлингтоне и завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Таким образом, мексиканец защитил титулы чемпиона по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а также завоевал пояс чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Для Альвареса эта победа стала 56-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих. Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах.
Ранее Магомед Курбанов победил Лиама Смита и завоевал пояс WBO International.