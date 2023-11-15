ESPN: чемпион мира по боксу Бивол проведёт бой с Артуром в декабре
- РИА Новости
Бой пройдёт в андеркарде боксёрского вечера в Эр-Рияде, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.
Отмечается, что поединки также пройдут у Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.
Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.
Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).