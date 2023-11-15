ESPN: чемпион мира по боксу Бивол проведёт бой с Артуром в декабре

Обладатель чемпионского пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт защиту титула против британца Линдона Артура.

Бой пройдёт в андеркарде боксёрского вечера в Эр-Рияде, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

Отмечается, что поединки также пройдут у Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).