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ESPN: чемпион мира по боксу Бивол проведёт бой с Артуром в декабре

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Обладатель чемпионского пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт защиту титула против британца Линдона Артура.
ESPN: чемпион мира по боксу Бивол проведёт бой с Артуром в декабре
  • РИА Новости

Бой пройдёт в андеркарде боксёрского вечера в Эр-Рияде, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

Отмечается, что поединки также пройдут у Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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