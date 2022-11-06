Мастер-класс от чемпиона: как Бивол перебил Рамиреса и в десятый раз отстоял титул WBA в полутяжёлом весе

Дмитрий Бивол не испытал серьёзных проблем в поединке с Хильберто Рамиресом и в десятый раз защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA. На протяжении большей части схватки россиянин работал первым номером и доминировал над оппонентом, в чём ему не помешала даже образовавшаяся под левым глазом гематома. А по окончании боя действующий обладатель титула вновь выразил желание сразиться с Артуром Бетербиевым.

Несмотря на девять успешных защит титула чемпиона WBA в полутяжёлом весе и статус фаворита, по мнению букмекеров, победа Дмитрия Бивола в поединке с Хильберто Рамиресом не казалась делом решённым. Наоборот, этот бой обещал стать для него если не самым тяжёлым в карьере, то как минимум предельно непростым. И причин тому было сразу несколько. Мексиканец не только мог похвастаться идеальным рекордом и заметно превосходил россиянина в габаритах, но ещё и работал в левосторонней стойке. А с такими оппонентами действующий обладатель пояса не сталкивался очень давно — с июня 2017 года.

Для ортодоксального бойца схватка с левшой традиционно считается трудным испытанием, и в те годы промоутеры россиянина явно пытались обеспечить своего клиента необходимым опытом таких сражений. Менее чем за четыре месяца он встретился с тремя леворукими соперниками и каждого из них отправил в нокаут в четвёртом раунде. И хотя Седрик Агнью, Самуэль Кларксон и Роберт Берридж неоднократно боролись за чемпионские пояса и делили ринг с такими известными боксёрами, как Сергей Ковалёв и Элейдер Альварес, их уровень был не слишком высок. Как минимум в сравнении с Рамиресом.

И хотя подавляющее большинство экспертов всё равно ставили на Бивола, были и те, кто отдавал предпочтение Рамиресу. И одним из них был известный тренер Абель Санчес, на протяжении долгих лет сотрудничавший с Геннадием Головкиным. Тот сравнил Дмитрия со своим бывшим подопечным и восхитился его талантом, но всё равно встал на сторону Хильберто. Он предполагал, что россиянин повторит судьбу своего бывшего соперника Сауля Альвареса и будет крайне некомфортно чувствовать себя в битве с более рослым мексиканцем.

И первые полторы минуты могло казаться, что предсказания Санчеса сбудутся. Бивол находился не в своей тарелке, не мог найти свою дистанцию. И хотя сам шёл вперёд, не был способен найти брешь в обороне соперника, при этом регулярно пропуская его жалящий правый джеб. Но уже во второй половине трёхминутки Дмитрий освоился и стал раз за разом опережать Хильберто. И хотя мексиканцу удалось один раз воспользоваться своим главным оружием и донести удар по корпусу, эффектные комбинации россиянина смотрелись внушительнее.

На старте схватки можно было подметить сразу несколько любопытных моментов. Во-первых, давление оказывал преимущественно Бивол, что в корне расходилось с предположениями многих экспертов, ведь именно от более габаритного Рамиреса ожидали работы первым номером. Однако мексиканец смотрелся чересчур пассивно и зачастую оказывался прижатым спиной к канатам. Из такого положения ему было крайне сложно создавать проблемы для манёвренного и мгновенно возвращавшегося на нужное для себя расстояние россиянина.

Во-вторых, Рамирес в целом не использовал своё преимущество в антропометрии. Вместо того, чтобы удерживать Бивола на дистанции джебом, он искал счастья вблизи и постоянно подсаживался под оппонента. И Дмитрий очень быстро подметил это. После одного из таких «нырков» Зурдо получил мощный апперкот в челюсть, а впоследствии неоднократно попадал под град ударов чемпиона.

По сути, из первых четырёх раундов Рамирес мог рассчитывать на победу разве что в третьем. Тогда он впервые попробовал отойти от канатов и перевести поединок в центр ринга. И это сразу же принесло дивиденды. В этих условиях ему стало гораздо удобнее бить передней рукой и избегать выпадов Бивола. На последних секундах Хильберто и вовсе поймал Дмитрия на встречном движении. Правда, развить успех не сумел.

В каждом из последующих четырёх отрезков Бивол был пусть и немного, но лучше Рамиреса. Ему не всегда удавалось доминировать на протяжении всех трёх минут, но яркие вспышки в концовках неизменно помогали склонять чашу весов в свою пользу. За 10-20 секунд до гонга россиянин неизменно взрывался мощной комбинацией и снимал все вопросы и у зрителей, и у представителей судейской коллегии. Причём ему не мешала даже образовавшаяся под левым глазом гематома, которая ясно давала понять, что хоть мексиканец и нечасто попадал по цели, но бил довольно хлёстко.

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Как сказал после седьмого раунда наставник чемпиона Геннадий Машьянов, лишь два отрезка завершились не в пользу Бивола. Наверняка это понимали и в углу Рамиреса, вследствие чего логичным было ожидать резкий всплеск активности претендента. Но этого не произошло. Да, временами ему удавалось доставать до головы соперника, а иногда даже проводить фирменные хуки по корпусу. Правда, серьёзной опасности они не несли. Дмитрий великолепно двигался, здорово уклонялся от атак и мгновенно отвечал сериями. В определённые моменты мексиканец выглядел беспомощно и больше походил на грушу, по которой россиянин отрабатывает удары.

Из оставшихся пяти раундов Рамиресу можно было отдать лишь два, да и то при большом желании. В восьмом и десятом Зурдо пошёл вперёд и временами даже ненадолго зажимал Бивола у канатов, но настоящих трудностей ему так и не создал. Чего не скажешь о Дмитрии, периодически всаживавшем в голову оппонента комбинации из семи-десяти точных попаданий. Не случилось и подобия финишного спурта. Россиянин держал всё под контролем.

На этот раз напротив Бивола стоял не сверхпопулярный Сауль Альварес, поэтому оценки судей максимально соответствовали происходившему в ринге. Двое отдали ему победу со счётом 117:111, а третий был ещё более благосклонен — 118:110. Россиянин нанёс мексиканцу первое поражение в карьере и в десятый раз защитил титул по версии WBA, сделав очередной шаг к статусу абсолютного чемпиона. После схватки он в очередной раз заявил о желании помериться силами с соотечественником Артуром Бетербиевым.