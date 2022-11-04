44 победы подряд и разница в габаритах: почему Биволу будет сложнее в бою с Рамиресом, чем с Альваресом

В ночь на 6 ноября Дмитрий Бивол проведёт десятую защиту титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA. Его соперником станет бывший обладатель пояса во втором среднем весе Хильберто Рамирес, за свою карьеру одержавший 44 победы на профессиональном ринге. Почему этот бой обещает стать для россиянина более сложным, чем поединок с Саулем Альваресом, и что ждёт его в случае успеха — в материале RT.

За последние полгода в карьере Дмитрия Бивола произошли кардинальные изменения. Из не самого раскрученного чемпиона мира он превратился в звезду бокса и одного из самых узнаваемых атлетов на планете — и всё благодаря победе над Саулем Альваресом. И хотя мексиканец считается не только одним из самых известных, но и мастеровитых бойцов планеты, именно в эти выходные россиянину предстоит пройти куда более сложнее испытание. На «Этихад Арене» он сразится с не знающим поражений Хильберто Рамиресом.

Безусловно, для неискушённых болельщиков Альварес и Рамирес могут показаться спортсменами разного калибра. Канело не только является одним из самых популярных боксёров современности, но и чемпионом в четырёх весовых категориях, бравшим верх над такими именитыми соперниками, как Геннадий Головкин, Билли Джо Сондерс, Сергей Ковалёв и Мигель Котто. На его фоне достижения Зурдо выглядят более чем скромно. К этому моменту он хоть и выиграл все 44 поединка, но большую часть из них провёл на родине, а трофей завоёвывал лишь во втором среднем весе. Да и по-настоящему звёздных оппонентов в его послужном списке не так уж и много. На общем фоне выделяются разве что находившийся на заключительном этапе карьеры Артур Абрахам и Салливан Баррера, в своё время на равных сражавшийся с тем же Биволом и Андре Уордом.

Тем не менее это не должно давать причин недооценивать мексиканца. 31-летний Рамирес находится в отличной форме и крайне опасен для любого полутяжеловеса. И причина тому не только в его навыках, но и в габаритах. В росте и длине рук мексиканец превосходит большинство представителей категории, следовательно, в схватке будет иметь важный козырь. Насколько большую роль играют данные факторы, наглядно демонстрировали и братья Кличко, и сам Бивол в дуэли с Альваресом. Сейчас же Дмитрий попадает в ситуацию, когда именно он будет заметно уступать противнику в антропометрии.

Да, ранее Бивол уже бился с долговязыми бойцами. В декабре прошлого года он довольно легко разобрался с Умаром Саламовым, превосходящим в габаритах даже самого Рамиреса. В этом аспекте мексиканцу не сильно уступали и Баррера, и Ленин Кастильо. Но не стоит забывать и об уровне Зурдо. Он очень здорово контролирует дистанцию и тяжело бьёт, особенно по корпусу. И это отмечал даже его соотечественник Дэвид Бенавидес, по мнению которого у Хильберто есть отличные шансы на победу.

Ранее Бенавидес уже имел опыт спаррингов с Биволом. И, по его словам, чемпион в полутяжёлом весе крайне восприимчив к ударам по туловищу. Наверняка многие ожидали, что именно этим попытается воспользоваться Альварес, но тогда россиянин сумел грамотно защищаться от атак соперника и постоянно находился на неудобной для него дистанции. С Рамиресом это будет делать значительно сложнее. Длинные рычаги позволяют ему атаковать с большего расстояния и лишают необходимости постоянно сближаться.

При этом Зурдо умеет не только грамотно «менять этажи» и тем самым создавать себе возможности для атак по голове. Способность нокаутировать оппонентов ударами по корпусу он наглядно показал в недавнем поединке с Домиником Бёзелем, не продлившемся и четырёх раундов. В определённый момент мексиканец загнал визави в угол и принялся избивать, а решающим стало именно попадание по селезёнке.

И этот эпизод наглядно демонстрирует ещё пару сильных качеств Рамиреса. Он не только здорово умеет зажимать оппонента на ограниченном пространстве, но не полагается на одиночный удар, что качественно отличает его от многих бывших противников Бивола. Хильберто выбрасывает очень много и при этом поддерживает высокий темп на протяжении всей битвы. Достаточно вспомнить его бескомпромиссную рубку с Юниески Гонсалесом, когда он буквально задавил кубинца своим постоянным прессингом.

И крайне любопытно понаблюдать, как в таких условиях проявит себя Бивол. Несомненно, набор качеств делает его максимально неудобным визави для любого полутяжеловеса. Феноменальная работа ног и скорость, великолепная защита и чувство дистанции — всё это помогло ему не проиграть ни в одной из 20 схваток и пробиться в число лидеров рейтинга Pound-for-Pound. И эти качества наверняка позволят ему навязать свой темп Рамиресу и избегать с ним ожесточённых разменов как в центре ринга, так и у канатов. Сам Хильберто признался, что не видит у Дмитрия слабых сторон. И в чём-то он действительно прав. К таковым можно отнести разве что отсутствие нокаутирующей мощи, но стиль россиянина позволяет ему добиваться успеха и без этого.

Бивол вряд ли изменит себе и решится выступить в роли агрессора в сражении с Рамиресом. Скорее он будет в своём традиционном стиле кружить по рингу, «набивать очки», заставлять противника ошибаться и тем самым смотреться неуклюже на его фоне. В движении Дмитрий превосходит Хильберто и вряд ли позволит ему слишком часто прижимать себя к канатам. Конечно, если мексиканцу не удастся воспользоваться советом Бенавидеса и замедлить россиянина с помощью пары точных хуков по телу.

И шансов осуществить это у него будет значительно больше, если Бивол подойдёт к этому противостоянию недостаточно собранным. В мае он шокировал часть боксёрского мира и обрёл звёздный статус, но пока сложно сказать, как всё это отразилось на нём. В поединке с Альваресом его считали андердогом, а некоторые коллеги и вовсе пророчили ему разгромное поражение. Сейчас же Дмитрия называют явным фаворитом букмекеры, отдаёт ему предпочтение и промоутер Эдди Хирн, ведущий дела обоих соперников. Хотя сам чемпион уверяет в отсутствии даже намёка на недооценку.

«Когда люди говорят мне, что я достиг всего, это выглядит так, словно они пытаются потушить мой огонь. Потому что я до сих пор думаю о своей мечте, чтобы реализовать весь свой потенциал. Я всегда зол и голоден до побед и сфокусирован на собственных тренировках и оппонентах. Я считаю, что в эту субботу меня ждёт самый тяжёлый бой в карьере. Это заставляет меня быть более сосредоточенным», — цитирует «Чемпионат» Бивола.

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Не менее интригует и будущее россиянина в случае успешного завершения дуэли с Рамиресом. Ещё несколько месяцев назад их реванш с Альваресом казался делом решённым, а после триумфа Канело в трилогии с Головкиным могло сложиться впечатление, что иных вариантов и вовсе не осталось. Но Дмитрий внезапно заявил об отсутствии желания вновь встречаться с Саулем. И это немного удивительно, ведь эта битва не только поднимет уровень его медийности, но и наверняка принесёт ему огромный гонорар. Но если верить Биволу, сегодня он больше сосредоточен на походе за званием абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, подразумевающем поединок с Артуром Бетербиевым.

И сейчас кажется, что для этой схватки наконец созрели обе стороны. Если раньше глава Top Rank и по совместительству промоутер Бетербиева Боб Арум открыто говорил о нежелании сводить своего клиента с не самым популярным противником, то сейчас его риторика изменилась. В недавнем разговоре с Boxing News 24 он сам намекнул на готовность устроить объединительный бой. И это вполне объяснимо, учитывая нынешнее положение Бивола.

И хотя Рамирес и Бетербиев очень разные боксёры, в преддверии потенциального боя с соотечественником это сражение даст Биволу гораздо более полезный опыт, чем реванш с Альваресом. Вопрос лишь в том, согласится ли с этим сам Канело. Насколько известно, в его контракте имелся пункт о проведении ответной битвы, который его команда по-прежнему может активировать.