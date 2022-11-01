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Бивол: хочу добиться уважения, а не просто быть знаменитым

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как изменилась жизнь с тех пор, как он одержал победу над Саулем Альваресом.
Бивол: хочу добиться уважения, а не просто быть знаменитым
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Она немного изменилась. Я получил этот бой и проделал хорошую работу. Конечно, мне нравится, что люди узнают во мне не просто человека откуда-то, они узнают во мне хорошего боксёра. Но я хочу добиться уважения. Не просто хочу быть знаменитым», — цитирует Бивола BoxingScene.

По его словам, он хочет выполнять свою работу так, чтобы люди его уважали. Он также подчеркнул, что он будет счастлив от этого.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

Ранее Александр Поветкин оценил шансы Бивола в титульном поединке с Хильберто Рамиресом из Мексики.

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