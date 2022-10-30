Поветкин: Бивол должен справиться с Рамиресом

Александр Поветкин оценил шансы чемпиона WBA (Super) в полутяжёлой весовой категории Дмитрия Бивола в титульном поединке с Хильберто Рамиресом из Мексики.

«Бой в любом случае будет непростым. Рамирес — высокий боксёр, тоже не знает поражений. Думаю, Дима справится, он подберёт ключи. Не могу сказать, что будет легко, но он справится», — цитирует Поветкина «Матч ТВ».

Он также признался, что собирается полететь в Абу-Даби на бой Бивола.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

Ранее Бивол выделил сильные стороны своего соперника Рамиреса.











