Узнать больше

Бивол выделил сильные стороны Рамиреса

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса.

«У него 44 профессиональных боя и ни одного поражения. Что же касается навыков, то у него хороший удар по корпусу с левой руки. И он уверен в себе, потому что у него за плечами 44 боя и большой опыт», — рассказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде Доминика Бёзеля (первый номер рейтинга) из Германии.

Ранее Бивол заявил, что предпочёл бы встречу с соотечественником Артуром Бетербиевым.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить