Бивол выделил сильные стороны Рамиреса

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса.

«У него 44 профессиональных боя и ни одного поражения. Что же касается навыков, то у него хороший удар по корпусу с левой руки. И он уверен в себе, потому что у него за плечами 44 боя и большой опыт», — рассказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде Доминика Бёзеля (первый номер рейтинга) из Германии.

Ранее Бивол заявил, что предпочёл бы встречу с соотечественником Артуром Бетербиевым.