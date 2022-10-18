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Бивол: предпочёл бы бой против Бетербиева, чем реванш с Канело

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что предпочёл бы встречу с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Бивол: предпочёл бы бой против Бетербиева, чем реванш с Канело
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

«Даст ли мне Канело реванш? Я об этом не думаю. Задача — выиграть ноябрьский бой и продолжать двигаться вперёд. Предпочёл бы бой с Бетербиевым, чем с Канело? Конечно, ради наследия я хочу стать абсолютным чемпионом мира», — приводит слова Бивола Fighthype.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде Доминика Бёзеля (первый номер рейтинга) из Германии.

Ранее Рамирес заявил, что отомстит Биволу за Сауля Альвареса.

 

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