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Рамирес: хочу отомстить Биволу за народ Мексики

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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес заявил, что отомстит россиянину Дмитрию Биволу за Сауля Альвареса.
Рамирес: хочу отомстить Биволу за народ Мексики
  • AP

«Я забираю пояс 5 ноября. Очень горжусь тем, что представляю не только Масатлан, Синалоа, но и всю Мексику, всех латиноамериканцев. Бивол — крутой парень. Я хочу отомстить за народ Мексики, потому что он победил Канело Альвареса», — цитирует Рамиреса Ringnews24.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде Доминика Бёзеля (первый номер рейтинга) из Германии.

Ранее Рамирес заявил, что считает Бивола вторым бойцом в дивизионе.

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