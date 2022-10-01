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Рамирес: всегда считал Бивола вторым полутяжеловесом в мире

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Экс-чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес заявил, что считает российского боксёра Дмитрия Бивола вторым бойцом в дивизионе.
Рамирес: всегда считал Бивола вторым полутяжеловесом в мире
  • Gettyimages.ru

«Я всегда считал себя лучшим полутяжеловесом, а Бивола вторым. Вот как я на это смотрю. И это причина, почему я просил этот бой. Люди хотят увидеть его, потому что он победил одного из лучших мексиканцев в истории», — цитирует Рамиреса BoxingScene.

По его словам, он хочет доказать, что готовится стать легендой в боксе.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде первого номера рейтинга Доминика Бёзеля из Германии.

Ранее Бивол и Рамирес провели первую битву взглядов.

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