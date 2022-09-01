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Бивол и Рамирес провели первую битву взглядов

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Российский боксёр Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес провели первую битву взглядов перед очным поединком.
Бивол и Рамирес провели первую битву взглядов
  • Gettyimages.ru

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Бивол проведёт обязательную защиту против Хильберто Рамиреса 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде первого номера рейтинга Доминика Бёзеля из Германии.

Ранее Бивол рассказал, почему вышел на бой с Канело под флагом Киргизии.

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