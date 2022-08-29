Бивол рассказал, почему вышел на бой с Канело под флагом Киргизии

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол объяснил, почему не вышел на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом под российским флагом.

«Я всегда выходил под российским флагом, потому что я был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Бой хотели отменить, потому что такая ситуация в мире», — цитирует боксёра KYRGYZSTAN ONLINE.

Он добавил, что показать флаг Киргизии — инициатива организаторов. Он отметил, что даже не знал об этом, так как экран находился за его спиной.

«Я не знал, только после боя увидел. И мне тоже приятно. Отметили, что рождён в Кыргызстане. Получилось так», — добавил Бивол.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол проведёт бой с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби.