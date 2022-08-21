Бивол проведёт бой с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби

Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) назвали дату и место поединка между россиянином Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом из Мексики.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Бивол проведёт обязательную защиту против мексиканца Хильберто Рамиреса 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба организации.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде первого номера рейтинга Доминика Бёзеля из Германии.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказал мнение о поединке, в котором должны будут сразиться Бивол и Рамирес.





