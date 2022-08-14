Дрозд — о бое Бивола и Рамиреса: это не будет разминка, это будет война
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«Бивола можно назвать фаворитом в бою, но не однозначным, а хорошим и уверенным», — цитирует Дрозда «РБК-Спорт».
По его словам, поединок с мексиканским боксёром нельзя считать разминочным.
«Это будет полноценный бой, где соперник попытается нокаутировать его и отобрать титул чемпиона мира. Это не будет разминка, это будет война», — заключил Дрозд.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.
Ранее WBA утвердила Рамиреса в качестве следующего соперника Бивола.