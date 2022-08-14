Дрозд — о бое Бивола и Рамиреса: это не будет разминка, это будет война

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказал мнение о поединке, в котором должны будут сразиться чемпион в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол и претендент Хильберто Рамирес из Мексики.

«Бивола можно назвать фаворитом в бою, но не однозначным, а хорошим и уверенным», — цитирует Дрозда «РБК-Спорт».

По его словам, поединок с мексиканским боксёром нельзя считать разминочным.

«Это будет полноценный бой, где соперник попытается нокаутировать его и отобрать титул чемпиона мира. Это не будет разминка, это будет война», — заключил Дрозд.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.

Ранее WBA утвердила Рамиреса в качестве следующего соперника Бивола.