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Дрозд — о бое Бивола и Рамиреса: это не будет разминка, это будет война

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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд высказал мнение о поединке, в котором должны будут сразиться чемпион в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол и претендент Хильберто Рамирес из Мексики.
Дрозд — о бое Бивола и Рамиреса: это не будет разминка, это будет война
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Бивола можно назвать фаворитом в бою, но не однозначным, а хорошим и уверенным», — цитирует Дрозда «РБК-Спорт».

По его словам, поединок с мексиканским боксёром нельзя считать разминочным.

«Это будет полноценный бой, где соперник попытается нокаутировать его и отобрать титул чемпиона мира. Это не будет разминка, это будет война», — заключил Дрозд.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом. У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал.

Ранее WBA утвердила Рамиреса в качестве следующего соперника Бивола.

 

 

 

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