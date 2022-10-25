Бивол: реванш с Альваресом не настолько мне интересен, как раньше

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал возможный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Каждый чемпион хочет реванша. Конечно, для меня лучше двигаться вперёд, вверх, но мы можем поговорить о матче-реванше. Но мне это уже не так интересно, как раньше», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Он также подчеркнул, что новый поединок с мексиканцем будет совершенно другим.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Бивол выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса.