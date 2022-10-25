Бивол: реванш с Альваресом не настолько мне интересен, как раньше
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«Каждый чемпион хочет реванша. Конечно, для меня лучше двигаться вперёд, вверх, но мы можем поговорить о матче-реванше. Но мне это уже не так интересно, как раньше», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Он также подчеркнул, что новый поединок с мексиканцем будет совершенно другим.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.
Ранее Бивол выделил сильные стороны своего соперника мексиканца Хильберто Рамиреса.