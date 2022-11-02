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Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет

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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес считает, что Дмитрий Бивол до последнего откладывал организацию их поединка.
Рамирес: Бивол избегал меня последние несколько лет
  • Gettyimages.ru

«Я по-настоящему мотивирован, ведь так долго ждал этого боя за титул чемпиона мира. Не могу дождаться, когда окажусь в Абу-Даби 5 ноября. Бивол избегал меня последние несколько лет, но теперь ему некуда деваться, время пришло», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

У 31-летнего Рамиреса 44 победы (30 — нокаутом). Он также ни разу не проигрывал. Мексиканец в последнем поединке нокаутировал в четвёртом раунде Доминика Бёзеля (первый номер рейтинга) из Германии.

Ранее Бивол рассказал, как изменилась жизнь с тех пор, как он одержал победу над Саулем Альваресом.

 

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