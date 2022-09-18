Неудачный план и 23% точных попаданий: как Головкин проиграл Альваресу в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. Бой продлился все запланированные 12 раундов, по окончании которых все трое судей отдали победу мексиканцу. На протяжении большей части схватки казахстанец выглядел крайне пассивным и впервые уступил мексиканцу по числу точных ударов.

Противостояние Сауля Альвареса и Геннадия Головкина стало одним из главных событий в мире бокса за последние годы. Первые два поединка вызвали колоссальный ажиотаж, а не самые однозначные судейские решения лишь способствовали повышению уровня интереса к их соперничеству. И хотя казалось, что мексиканец поставил жирную точку в этой дуэли ещё четыре года назад, многие болельщики хотели увидеть третью серию и надеялись, что 40-летний казахстанец всё же сумеет воспользоваться пробелами в игре мексиканца. Особенно после того, как это сделал россиянин Дмитрий Бивол.

И тем не менее, шансы Головкина на успех нельзя было назвать высокими. Против него говорили как возраст, так и не самые удачные выступления в последних боях. Признавал это сам спортсмен или нет, но в его случае годы постепенно брали своё, что отлично демонстрировали и Сергей Деревянченко, и Рёта Мурата. Да, казахстанец взял верх в обеих схватках, а японца и вовсе нокаутировал, но уже не казался таким превосходным боксёром, как раньше. Он не был так хорош на протяжении всех 12 раундов, очень много пропускал, а в битве с украинцем и вовсе был близок к первому нокдауну.

И в свете поединка с известным своей мастерской работой по туловищу Альваресом это был явно не лучший знак. Да и подъём во второй средний вес явно вряд ли мог пойти ему на пользу. Всю карьеру Геннадий провёл дивизионом ниже и было сложно предположить, как это скажется на его выносливости.

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Вкупе это возводило Канело в статус явного фаворита противостояния и заставляло многих экспертов заранее провозглашать его победителем. Даже симпатизировавший его оппоненту Константин Цзю отдавал предпочтение мексиканцу, хотя и ожидал, что казахстанец сумеет составить серьёзную конкуренцию. Большинство же ожидало увидеть не только тотальное доминирование Альвареса, но и первое поражение нокаутом в карьере Головкина. В частности, так считали и будущий противник Бивола — Хильберто Рамирес, и чемпион мира во втором полулёгком весе по версиям WBC и WBO Шакур Стивенсон.

В преддверии шоу наставник казахстанца Джонатан Бэнкс справедливо предполагал, что третий бой между Альваресом и Головкиным не будет похож на два предыдущих, аргументируя это эволюцией обоих спортсменов в последние годы. И подтверждение этому нашлось уже в первых раундах, по ходу которых Геннадий был необыкновенно осторожен и предпочитал не давить на Сауля, а больше работать вторым номером. Сложно сказать, было это тренерской задумкой или естественным ответом на активные действия абсолютного чемпиона мира в категории до 76,2 килограмма, но всё это не шло на пользу претенденту.

В двух предыдущих схватках объём выполняемой Головкиным работы поражал. По данным портала CompuBox, в первом бою он выбросил в общей сложности 703 удара, а во втором и вовсе достиг отметки в 879. И хотя до цели доходило меньше трети от общего количества, а разница по числу точных попаданий между оппонентами была не такой колоссальной (218:169 и 234:202 соответственно), это давало казахстанцу серьёзный аргумент в споре за победу. Пусть он чаще всего атаковал не так акцентированно, как Альварес, но брал количеством.

На этот же раз он бил гораздо реже (521), но при этом процент точных попаданий не вырос, а, наоборот, опустился до рекордного в рамках трилогии минимума (23%). В общей сложности Головкин попал по Альваресу лишь 120 раз — на десять меньше, чем пропустил. И это с учётом того, что удары Сауля несли в себе гораздо большую опасность.

Альварес уверенно контролировал центр ринга, постоянно поддавливал Головкина и по традиции здорово защищался, наглухо перекрываясь от атак. В первых четырёх раундах он делал акцент на «верхнем этаже», а когда немного «прикормил» соперника, стал всё чаще обращать внимание на корпус. В пятой трёхминутке мексиканец несколько раз здорово попал по печени и даже немного потряс казахстанца, но рваться вперёд не стал. Очевидно, памятуя о проблемах с выносливостью в сражении с Биволом.

Вплоть до девятого раунда Альварес планомерно наращивал преимущество и смотрелся лучше даже в те моменты, когда брал небольшие передышки, как это произошло в седьмом. Даже тогда Головкин не торопился брать инициативу в свои руки, тем самым вызывая недоумение не только у фанатов, но и у своего тренера. Постепенно Бэнкс стал открыто призывать подопечного работать активнее, но тот долго не реагировал на призывы специалиста.

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Таким образом, к заключительной трети битвы Головкин вполне мог подходить, уступая со счётом 0:8 по раундам и не имея шансов взять верх судейским решением. И только тогда претендент наконец пошёл вперёд. Быть может, он почувствовал усталость в действиях чемпиона или изначально намеревался сделать ставку на последние отрезки, но в нынешней ситуации это выглядело очень странно. Да, пусть Альварес немного замедлился, но не производил впечатления выбившегося из сил боксёра, как это было во встрече с Биволом. И хотя Геннадий начал немного превосходить оппонента, о доминировании речи не шло.

За счёт старания и постоянного прессинга Головкин вполне мог забрать четыре последних раунда, но этого ему было уже недостаточно. Триумфально завершить трилогию с Альваресом мог помочь лишь нокаут, но в этом случае на него не было и намёка. Пусть Сауль и немного больше пропустил в концовке боя, но твёрдо стоял на ногах и ни разу не побывал даже в состоянии грогги. В последней трёхминутке он и вовсе связал противника по рукам и ногам, гарантировав себе успех.

В итоге, все трое судей ожидаемо встали на сторону Альвареса, причём один из них именно с преимуществом в четыре балла (116:112). Другие были чуть более благосклонны к Головкину (115:113), но это было уже неважно. Канело не оставил никаких сомнений в своём превосходстве и остался абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.