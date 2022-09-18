Альварес победил Головкина и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе
Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).
Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).
Ранее российский боксёр Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес провели первую битву взглядов перед очным поединком.