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Альварес победил Головкина и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе

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Действующий абсолютный чемпион мира по бокса во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес единогласным решением судей взял верх над обладателем поясов WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Ранее российский боксёр Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес провели первую битву взглядов перед очным поединком.

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