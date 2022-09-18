Альварес победил Головкина и сохранил титулы чемпиона мира во втором среднем весе

Действующий абсолютный чемпион мира по бокса во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Сауль Альварес единогласным решением судей взял верх над обладателем поясов WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

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