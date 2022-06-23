Титул против карьеры: почему реванш Усика с Джошуа интереснее трилогии Канело и Головкина

Ответный поединок Александра Усика с Энтони Джошуа пройдёт 20 августа в Джидде и обещает стать одним из главных событий 2022 года в боксе. В случае успеха украинец продлит беспроигрышную серию и вплотную приблизится к званию абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, а британец может окончательно загубить карьеру. В свою очередь, четыре недели спустя в Лас-Вегасе состоится третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, в котором, по мнению большинства экспертов, интриги почти не будет.

В ближайшие месяцы в мире бокса ожидается сразу два громких реванша. Но если о втором бое Александра Усика с Энтони Джошуа было известно уже давно, то третий поединок Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным долгое время находился в подвешенном состоянии. Предполагалось, что он состоится только в том случае, если мексиканец справится с Дмитрием Биволом и вновь завоюет титул WBA в полутяжёлом весе. Однако тот решил не менять планы даже после сокрушительного поражения. Как и было намечено, встреча пройдёт 17 сентября в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что противостояние мексиканца и казахстанца —одно из самых жарких в боксе за последние годы. Ажиотаж вокруг первой схватки был огромным, а спорное судейское решение и скандал вокруг Аделаиды Берд лишь подогрели интерес ко второй. Тогда американка не просто отдала предпочтение Канело, а умудрилась усмотреть его преимущество в десяти раундах из 12. И это при том, что Головкин нанёс значительно больше точных ударов (218:169), да и в целом смотрелся предпочтительнее.

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Однако за последние пять лет многое изменилось. Спустя год после той ничьей Сауль более уверенно выиграл повторный бой, после чего пути оппонентов надолго разошлись. Головкин отказался от услуг легендарного тренера Абеля Санчеса и бился с не самыми сильными соперниками. Наиболее опасным из них оказался Сергей Деревянченко, поединок с которым длился все 36 предписанных минут. Геннадий испытал серьёзные проблемы и вышел побелителем лишь благодаря расположению судей.

После этого он частично реабилитировался и записал на свой счёт два нокаута, но вряд ли кого-то впечатлил. К 40 годам легендарный спортсмен заметно сдал и перестал быть одним из сильнейших боксёров мира. Как минимум в глазах общественности. Подтверждением тому является рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии авторитетного журнала The Ring, в котором он выпал из топ-10.

Поэтому может сложиться впечатление, что сейчас очередная схватка Альвареса с Головкиным уже не вызывает того ажиотажа, что раньше. В настоящее время противники находятся в разных точках своих карьер: даже несмотря на поражение от Бивола, Сауль по-прежнему остаётся на вершине, в то время как лучшие годы Головкина уже миновали. И такого же мнения придерживаются многие. Так, бывший обладатель поясов в двух дивизионах Тимоти Брэдли считает, что в сентябре Канело «вытрет пол» оппонентом и нокаутирует его. В схожем ключе размышляют также легендарный Оскар Ле Ла Хойя и Тони Беллью, предрекающие избиение казахстанца.

Действительно, на данный момент третий бой с Головкиным видится как этап подготовки к реваншу с Биволом и отличной возможностью не только поставить точку в затянувшейся вражде, но и вернуть себе уверенность после сокрушительного поражения. Пусть в плане стиля Дмитрий не сильно похож на Геннадия, но в сражении с Саулем использовал его наработки. Как и казахстанец в битве пятилетней давности, он старался поддавливать и прижимать соперника к канатам, после чего забивал длинными сериями ударов. И для Канело это отличный шанс оказаться в таких сложных условиях и отработать варианты выхода из-под давления. Ведь это может пригодиться ему уже в начале 2023-го.

А вот второй бой Усика с Джошуа кажется гораздо более интригующей. И не только потому, что её триумфатор уже скоро может побороться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. В последний раз все престижные титулы объединял Леннокс Льюис в 1999 году, правда, тогда для этого было достаточно взять три пояса — WBC, WBA и IBF. Грядущее сражение вполне может поставить крест на карьере суперзвёздного британца, долгое время считавшегося самым перспективным представителем своей категории.

Вплоть до июня 2019-го Джошуа шёл без поражений и в 95% случаев брал верх досрочно. И если бы он продолжил в таком духе, то по проценту нокаутов среди действующих чемпионов уступал бы лишь Артуру Бетербиеву, но все карты спутал Энди Руис. Тот сотворил сенсацию и начисто разбил британца в его дебютной схватке на американской земле. Но если физическое восстановление не заняло много времени, то психологически ему не удалось прийти в себя до сих пор. Из яркого рубаки Энтони превратился в осторожного бойца, который не решается форсировать ход поединка даже в критический момент. Но если в ответке с мексиканцем этого было достаточно для победы, то в противоборстве с Усиком — нет. За 12 раундов он не смог практически ничего противопоставить украинцу и проиграл по всем статьям. Не спасли даже судьи из Англии и США, довольно лояльно настроенные по отношению к действующему на тот момент обладателю поясов.

И пока сложно сказать, пришёл ли Джошуа в себя. В ходе пресс-конференции он больше оправдывался, чем выражал готовность поквитаться с обидчиком, а во время новой дуэли взглядов не производил впечатление уверенного в себе спортсмена. Особенно на фоне предельно спокойного и расслабленного Усика, выглядевшего хозяином положения. И это с учётом сложной геополитической ситуации в мире.

А ведь в реванше Джошуа предстоит прыгнуть выше головы. Для победы над одним из сильнейших боксёров современности ему необходимо вновь стать агрессором, тем самым, который диктовал условия Владимиру Кличко, Александру Поветкину и Диллиану Уайту. Тогда британец бесстрашно шёл вперёд и работал первым номером, постоянно прессингуя и нагружая голову и корпус противника. Если он вновь отдаст инициативу и позволит Усику управлять темпом, это неизбежно приведёт к повторной капитуляции. И в этот раз всё может завершиться раньше положенного срока. В концовке первого боя Энтони пропустил достаточно много ударов и чуть было не оказался на канвасе.

Да, с одной стороны, Джошуа и Головкин находятся в схожем положении. Победа вернёт их на боксёрский олимп, тогда как поражение ознаменует окончание их пребывания в элите. Но если казахстанец рискует лишиться этого статуса в 40 лет, то британец — в 32. Обычно в это время тяжеловесы лишь выходят на свой пик и проводят главные сражения в карьере. Для сравнения: в этом возрасте Мухаммед Али впервые одержал победу над Джо Фрэйзером и нокаутировал Джорджа Формана, Ларри Холмс провёл 11-ю из 20 защит титула WBC, а Эвандер Холифилд лишь готовился подраться с Майком Тайсоном.

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И если Джошуа выйдет на ринг таким же растерянным, как в сентябре 2021-го, то наверняка уступит и составит Железному Майку компанию в числе талантливейших боксёров, так и не сумевших на все 100% реализовать свой потенциал. Правда, в этом случае речь будет идти не о проблемах с законом, буйном нраве и недостатке рабочей этики, а о психологических проблемах и боязни рисковать.

Однако не только ситуация вокруг Джошуа делает эту дуэль особо интригующей. Крайне любопытно и то, насколько собранным к ней подойдёт Усик. Если Василия Ломаченко события на Украине заставили отказаться от встречи с абсолютным на тот момент чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом, то Александр решил не откладывать защиту поясов. Изначально она планировалась на июль, но впоследствии была перенесена на 20 августа. При этом в качестве места проведения была выбрана Саудовская Аравия. И это символично, ведь именно там Энтони отомстил Руису.

Если Усик избежит судьбы мексиканца, то не только выиграет 20-й поединок подряд, но и сделает шаг к самому крупному бою в карьере. В этом случае не будет никаких преград для организации схватки за звание абсолютного чемпиона мира, от которого Александра будет отделять Тайсон Фьюри. Проблема в том, что ранее британец решил повесить перчатки на гвоздь, хотя верить ему на слово не стоит. Как и Конор Макгрегор, он уже неоднократно объявлял об уходе из спорта, но возвращался. А четыре титула и колоссальный гонорар снова могут заставить его передумать.