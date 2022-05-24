Альварес и Головкин проведут третий бой 17 сентября

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Официально анонсирован боксёрский поединок между мексиканским боксёром Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным из Казахстана.
Альварес и Головкин проведут третий бой 17 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

Очный поединок пройдёт 17 сентября, об этом сообщает пресс-служба Matchroom Boxing.

Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

8 мая россиянин Дмитрий Бивол на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. На его счету 61 поединок, в 57 он одержал победу (в 39 из них — нокаутом).

Головкин провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и ещё один завершил вничью.

Ранее Бивол ответил на вопрос, насколько для него важна победа над Альваресом.

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