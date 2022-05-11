Бивол высказался о важности победы над Альваресом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос, насколько для него важна победа над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Каждая победа важна. Но просто, когда против тебя выходит король, лучший вне зависимости от весовых категорий, тебе нужно настроиться. Все болельщики против тебя. Эта победа важна и для людей, которые находятся в маленькой группе, в которых не верят, но они выходят и что-то делают», — сказал Бивол в интервью «Бокс ТВ».

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.

Ранее Бивол объяснил, почему вышел на бой с Альваресом без российского флага.