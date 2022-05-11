Бивол высказался о важности победы над Альваресом
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«Каждая победа важна. Но просто, когда против тебя выходит король, лучший вне зависимости от весовых категорий, тебе нужно настроиться. Все болельщики против тебя. Эта победа важна и для людей, которые находятся в маленькой группе, в которых не верят, но они выходят и что-то делают», — сказал Бивол в интервью «Бокс ТВ».
8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.
Ранее Бивол объяснил, почему вышел на бой с Альваресом без российского флага.