Бивол объяснил, почему вышел на бой с Альваресом без российского флага

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, почему вышел на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом без символики России.

«Я изначально был настроен на то, что буду без флага. У нас бой вообще чуть не отменили. Спасибо, что дали хоть отбоксировать», — приводит слова Бивола «Бокс ТВ».

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.

Ранее сообщалось, что Бивола представили перед боем с Альваресом как «боксёра из США».