Бивол объяснил, почему вышел на бой с Альваресом без российского флага
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«Я изначально был настроен на то, что буду без флага. У нас бой вообще чуть не отменили. Спасибо, что дали хоть отбоксировать», — приводит слова Бивола «Бокс ТВ».
8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.
Ранее сообщалось, что Бивола представили перед боем с Альваресом как «боксёра из США».