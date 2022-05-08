Бивола представили перед боем с Альваресом как «боксёра из США»
- AP
- © John Locher
Во время выхода Бивола на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Киргизии. При этом ринг-анонсер представил спортсмена как «боксёра из Калифорнии» по месту проживания в США.
Дмитрий является уроженцем Токмака Киргизской ССР, а впоследствии он переехал в Санкт-Петербург.
8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.
Ранее бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на победу Бивола.