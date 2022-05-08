Тактаров: приятно осознавать, что Бивол становится сильнейшим бойцом в мире

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.

«Приятно и неожиданно осознавать, что теперь Бивол становится сильнейшим бойцом в мире. На моих глазах рос парень. Если Дима деклассировал Канело, значит, он сильнейший в мире. Это же логично», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он уже говорил с тренерским штабом Бивола, и там уверены, что Дмитрий отправит Канело в нокаут в реванше. Эксперт также отметил, что россиянин был очень свежим после боя.

«Такая собранная защита, апперкоты, разбивание всего тела. Так вот, выше бокса я за последнее время не видел. Произошедшее сегодня — это бой одних из лучших средневесов 1980-х. Это был золотой век для средневесов. Так грамотно, односторонне. Даже сам стиль боя: встал в центр, и никуда ты его не сдвинешь. Феноменально», — добавил Тактаров.

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца же это поражение стало вторым в карьере.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер выиграл $52,5 тыс., поставив на Бивола в бою с Альваресом.