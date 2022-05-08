Мейвезер выиграл $52,5 тысячи, поставив на Бивола в бою с Альваресом

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Мейвезер выиграл $52,5 тысячи, поставив на Бивола в бою с Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

«Лёгкий заработок», — написал Мейвезер в социальных сетях.

На фотографии экс-боксёр показал, что поставил на победу россиянина $10 тыс.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере — первое он потерпел в 2013 году от Мейвезера.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Бивола над Альваресом.

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