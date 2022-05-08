Мейвезер выиграл $52,5 тысячи, поставив на Бивола в бою с Альваресом
- Gettyimages.ru
- © Ethan Miller
«Лёгкий заработок», — написал Мейвезер в социальных сетях.
На фотографии экс-боксёр показал, что поставил на победу россиянина $10 тыс.
Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.
Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере — первое он потерпел в 2013 году от Мейвезера.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Бивола над Альваресом.