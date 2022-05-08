Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

«Дима — огромной молодец, это величайшая победа, одна из величайших в истории нашего бокса, да и в принципе. Практически непобедимый Альварес всё-таки был побеждён Биволом», — цитирует Валуева РБК.

Депутат также отметил, что победа Бивола над Альваресом привлечёт молодых российских спортсменов к занятию боксом.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Альварес прокомментировал поражение от Бивола в титульном поединке.