Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.
Валуев назвал победу Бивола над Альваресом одной из величайших в истории российского бокса
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Дима — огромной молодец, это величайшая победа, одна из величайших в истории нашего бокса, да и в принципе. Практически непобедимый Альварес всё-таки был побеждён Биволом», — цитирует Валуева РБК.

Депутат также отметил, что победа Бивола над Альваресом привлечёт молодых российских спортсменов к занятию боксом.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее Альварес прокомментировал поражение от Бивола в титульном поединке.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить