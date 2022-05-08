Альварес — о победе Бивола: он отличный боец

Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал поражение от россиянина Дмитрия Бивола в титульном поединке Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Он выиграл, а я проиграл. Оправданий нет. В боксе ты побеждаешь или проигрываешь. Он отличный боец», — цитирует Альвареса Talk Sport.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом.