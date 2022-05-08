Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.

«Красавец! Дима — молодец, поздравляю его. Очень доволен, что он победил», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала победу Бивола над Альваресом.