Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал победу российского боксёра Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.
Харитонов отреагировал на победу Бивола над Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Красавец! Дима — молодец, поздравляю его. Очень доволен, что он победил», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала победу Бивола над Альваресом.

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