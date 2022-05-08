Федерация бокса России: Бивол в бою с Альваресом показал силу российского спорта

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала победу Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляем Дмитрия с победой. Особенно она важна в преддверии Дня Победы — священного праздника для каждого россиянина. Федерация бокса России обязательно встретит нашего чемпиона и отдельно отметит Дмитрия. Бивол сегодня на весь мир подтвердил силу российского бокса», — цитирует Кириенко ТАСС.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее сообщалось, что Бивол не получил значительных повреждений в поединке с Альваресом.