Бивол не получил значительных повреждений в поединке с Альваресом

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В команде Дмитрия Бивола сообщили, что российский боксёр не получил значительных повреждений в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Бивол не получил значительных повреждений в поединке с Альваресом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Дима вообще почти ничего не пропустил. Проблем со здоровьем нет никаких», — цитирует представителя команды Бивола ТАСС.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 боёв, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 — досрочно), две ничьи и одно поражение.

Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Саулем.

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