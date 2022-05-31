Бивол может провести следующий поединок против британца Буатси
«Если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, наиболее вероятно, против Буатси в сентябре или октябре. Команда Буатси горит желанием подписать контракт на этот поединок», — цитирует Хирна IFL TV.
Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.
Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.