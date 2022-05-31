Бивол может провести следующий поединок против британца Буатси

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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол может провести следующий поединок против британца Джошуа Буатси.

«Если Бивол будет проводить добровольную защиту титула, то, наиболее вероятно, против Буатси в сентябре или октябре. Команда Буатси горит желанием подписать контракт на этот поединок», — цитирует Хирна IFL TV.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.

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