Бивол хотел бы встретиться с победителем боя между Бетербиевым и Смитом

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, с кем больше всего ему было бы интересно провести следующий поединок.
Бивол хотел бы встретиться с победителем боя между Бетербиевым и Смитом
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Больше всего мне интересно подраться с победителем боя Бетербиев — Смит. Но насколько это возможно организовать — это уже другой момент, потому что у меня есть обязательство по поводу реванша. В принципе, от поединка с Альваресом я получил, что хотел», — цитирует Бивола «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Бивол напомнил, что если мексиканец Сауль Альварес захочет провести реванш, то он должен будет ему его предоставить.

Бой Артура Бетербиева и Джо Смита состоится в ночь на 19 июня в Нью-Йорке (США).

8 мая Бивол на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге. 

Ранее Вадим Корнилов, менеджер Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.

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