Менеджер Бивола отреагировал на бой Альвареса с Головкиным

Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола, заявил, что для мексиканца Сауля Альвареса третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным на данный момент более привлекателен.

«Мы понимали, что для Канело сейчас бой с Геннадием, наверное, более привлекателен. Мы пока наблюдаем за ситуацией. Есть много разных вариантов: победитель боя Битербиев — Смит, Рамирес, Бенавидез, может быть, даже Мунгия», — цитирует Корнилова «Матч ТВ».

Очный поединок Альвареса и Головкина пройдёт 17 сентября.

Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

8 мая россиянин Дмитрий Бивол на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. На его счету 61 поединок, в 57 он одержал победу (в 39 из них — нокаутом).

Головкин провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и ещё один завершил вничью.

Ранее мексиканец Хильберто Рамирес выразил желание провести поединок с Биволом.