Менеджер Бивола отреагировал на бой Альвареса с Головкиным
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«Мы понимали, что для Канело сейчас бой с Геннадием, наверное, более привлекателен. Мы пока наблюдаем за ситуацией. Есть много разных вариантов: победитель боя Битербиев — Смит, Рамирес, Бенавидез, может быть, даже Мунгия», — цитирует Корнилова «Матч ТВ».
Очный поединок Альвареса и Головкина пройдёт 17 сентября.
Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.
8 мая россиянин Дмитрий Бивол на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. На его счету 61 поединок, в 57 он одержал победу (в 39 из них — нокаутом).
Головкин провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и ещё один завершил вничью.
Ранее мексиканец Хильберто Рамирес выразил желание провести поединок с Биволом.