Рамирес: я хочу отобрать у Бивола пояс чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе

Мексиканец Хильберто Рамирес выразил желание провести поединок с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом.

«Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал поединка, чтобы драться с кем-то другим. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — цитирует Рамиреса Boxing Scene.

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.

Ранее в WBA сообщили, что Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции в отношении спортсменов из России.