Рамирес: я хочу отобрать у Бивола пояс чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе

Короткая ссылка
Мексиканец Хильберто Рамирес выразил желание провести поединок с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом.
Рамирес: я хочу отобрать у Бивола пояс чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе
  • AP
  • © Isaac Brekken

«Биволу прислали контракт в прошлом году, но он избегал поединка, чтобы драться с кем-то другим. Так вот, если его реванш с Альваресом не состоится, я буду в очереди на то, чтобы отобрать у него пояс», — цитирует Рамиреса Boxing Scene.

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.

Ранее в WBA сообщили, что Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции в отношении спортсменов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить