WBA из-за санкций не лишит россиянина Бивола титулов

Во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) сообщили, что Дмитрий Бивол сохранит чемпионские титулы, несмотря на санкции в отношении спортсменов из России.

«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — цитирует представителя WBA ТАСС.

8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.

Напомним, что WBA исключила всех российских боксёров из своих рейтингов.

Ранее Бивол высказался о важности победы над Альваресом.