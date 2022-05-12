WBA из-за санкций не лишит россиянина Бивола титулов
- Gettyimages.ru
- © Ethan Miller
«Дмитрий Бивол сохранит пояса, статус и титулы», — цитирует представителя WBA ТАСС.
8 мая Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний непобеждённый российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере.
Напомним, что WBA исключила всех российских боксёров из своих рейтингов.
Ранее Бивол высказался о важности победы над Альваресом.