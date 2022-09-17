Дрозд: Альварес будет фаворитом в бою с Головкиным, но неявным

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от титульного поединка между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Альварес будет фаворитом, но неявным. На стороне Головкина сильный удар, психологическая подготовка. На стороне Альвареса молодость, скорость и желание реваншироваться после Бивола», — цитирует Дрозда РБК.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и один завершил вничью.

Ранее Альварес заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.