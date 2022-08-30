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Альварес выразил готовность провести бой с Усиком

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил о желании провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
Альварес выразил готовность провести бой с Усиком
  • Gettyimages.ru

«Это будет тяжёлый бой, но мне всё равно. Мне нравятся вызовы. Я знаю, что это будет сложно. Но я люблю бокс и люблю подобные ситуации», — цитирует Альвареса Fight Hub TV.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Реванш между Усиком и Энтони Джошуа прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, — добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Ранее тренер Джошуа высказался о решении бойца выкинуть пояса за ринг после поражения от Усика.

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