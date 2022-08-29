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Тренер Джошуа высказался о решении бойца выкинуть пояса за ринг после поражения от Усика

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Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил поведение бойца после поражения от украинца Александра Усика.
Тренер Джошуа высказался о решении бойца выкинуть пояса за ринг после поражения от Усика
  • Gettyimages.ru

«Когда он схватил пояса, я решил, что он хочет поприветствовать Усика и лично вручить ему пояса, тем самым признав его чемпионом. Но затем я увидел, как он ушёл в угол и выбросил их. И я увидел в этом неуважение. Он извинился, когда вернулся в ринг. Все понимали, что это неправильно. Это было отчаяние, он не хотел признавать поражение», — цитирует Гарсию Izquierdazo.

После объявления результатов Джошуа поднял над головой два чемпионских пояса, а затем выбросил их с ринга. Британец попытался уйти в подтрибунное помещение, но вернулся, чтобы поговорить с Усиком.

Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Ранее Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, когда может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри.

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