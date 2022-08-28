Менеджер Усика подтвердил, что поединок с Фьюри может состояться в феврале 2023 года
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«Мы намерены провести поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года в одной из стран Ближнего Востока», — цитирует Климаса YouTube-канал ESNews.
Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).
34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.
Ранее Боб Арум, промоутер Фьюри, заявил, что поединок с Усиком ожидается 11 или 18 февраля.