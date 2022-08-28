Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу Усик — Фьюри может пройти в феврале

Боб Арум, промоутер британца Тайсона Фьюри, сообщил, когда может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлой весовой категории с украинцем Александром Усиком.

«Бой между Фьюри и Усиком маловероятен в декабре этого года. Вместо этого он ожидается 11 или 18 февраля», — цитирует Арума журналист телеканала ESPN Марк Кригель в социальных сетях.

По словам Арума, наиболее вероятным местом проведения поединка является Ближний Восток.

«Необязательно, что это будет Саудовская Аравия. Рассматриваются Катар и ОАЭ», — рассказал промоутер.

35-летний Усик является чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF). Он не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья. Фьюри владеет поясом WBC с февраля 2020 года, когда победил американца Деонтея Уайлдера.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил о продлении крайнего срока, до истечения которого Фьюри должен окончательно определиться с решением по карьере.