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WBC установил Фьюри новый срок, чтобы тот принял решение о своей карьере

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о продлении крайнего срока, до истечения которого британский боксёр Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, должен окончательно определиться с решением по карьере.
WBC установил Фьюри новый срок, чтобы тот принял решение о своей карьере
  • globallookpress.com
  • © Matt Davies/Keystone Press Agency

«В связи с трагедией и горем, которые произошли в семье Фьюри, в WBCBoxing решили продлить на одну неделю, до пятницы, 1 сентября, официальное решение Тайсона относительно его статуса», — написал Сулейман в Twitter.

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. На счету британца 32 победы и одна ничья. Тогда он заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

Фьюри сказал, что готов возобновить карьеру ради поединка с украинцем Александром Усиком.

21 августа боксёр сообщил о смерти двоюродного брата Рико Бёртона, которого убили ножом.

Ранее Фьюри назвал срок, до которого должна быть собрана необходимая сумма для организации проведения боя с Усиком.

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