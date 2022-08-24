Фьюри установил срок для сбора гонорара за бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал срок, до которого должна быть собрана необходимая сумма для организации проведения боя с украинцем Александром Усиком.

«Я даю семь дней всем, кто хочет организовать этот бой. У вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги», — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом.

Александр Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хочет €150 млн за бой с Александром Усиком.