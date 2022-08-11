Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё

Обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможном завершении карьеры в ближайшее время.

«Давайте смотреть правде в глаза. Мне уже 40 лет, и я приближаюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Я всё равно скоро отправлюсь на пенсию, с помощью Канело или без неё», — цитирует Головкина The Sun.

По его словам, никакой ненависти к Альваресу у него нет.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и один завершил вничью.

Ранее Головкин высказался о предстоящем поединке с Альваресом.