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Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё

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Обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о возможном завершении карьеры в ближайшее время.
Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё
  • Gettyimages.ru

«Давайте смотреть правде в глаза. Мне уже 40 лет, и я приближаюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Я всё равно скоро отправлюсь на пенсию, с помощью Канело или без неё», — цитирует Головкина The Sun.

По его словам, никакой ненависти к Альваресу у него нет.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и один завершил вничью.

Ранее Головкин высказался о предстоящем поединке с Альваресом.

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