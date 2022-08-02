Головкин: было бы очень приятно победить Альвареса
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«С тех пор как мы встречались в последний раз, прошло много времени. Мы уже другие бойцы. Не нужно оглядываться на два предыдущих боя и думать о них. Сейчас будет отдельный поединок», — приводит слова Головкина BoxingScene.
По его словам, в бою с Альваресом будет непросто. Он также подчеркнул, что победа над мексиканцем может стать крупнейшей в его карьере.
«Мне было бы очень приятно победить», — заключил Головкин.
Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.
Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один, и ещё один завершил вничью.
Ранее чемпион мира Муслим Гаджимагомедов поделился ожиданиями от поединка между Головкиным и Альваресом.