Гаджимагомедов: меня удивит, если Головкин одержит победу над Альваресом

Чемпион мира Муслим Гаджимагомедов поделился ожиданиями от поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Геннадий Головкин уже прошёл свой пик. Сейчас ему будет тяжело победить Альвареса. Считаю, что Сауль одержит ещё одну победу над Геннадием. Если выиграет Головкин, меня это удивит», — цитирует Гаджимагомедова Metaratings.ru.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и ещё один завершил вничью.

Ранее Вадим Корнилов, менеджер действующего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, заявил, что для Альвареса третий бой с Головкиным на данный момент более привлекателен.