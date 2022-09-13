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Хирн — о поединке Головкин — Канело: готовьтесь увидеть между ними войну

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Британский промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от поединка казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
Хирн — о поединке Головкин — Канело: готовьтесь увидеть между ними войну
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Poroy

«Всё, что я вижу в Головкине, выглядит как одержимость. Он абсолютный зверь и приложит все усилия, чтобы победить Канело на следующей неделе. Я знаю, как Сауль тяжело готовился к этому бою, переживая поражение от Бивола. Он очень хочет выиграть этот бой и нокаутировать его. Готовьтесь увидеть между ними тотальную войну», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Он также подчеркнул, что данный бой не продлится все 12 раундов. По его словам, это будет лучший поединок из трёх, которые проводились ранее.

Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.

Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и один завершил вничью.

Ранее Головкин высказался о возможном завершении карьеры в ближайшее время.

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