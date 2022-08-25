Головкин: многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело
«Сауль злится на Бивола, а не на меня, но хочет выместить всё на мне. Единственное, что я могу сказать, — не нужно меня недооценивать. Без сомнений, возраст — всего лишь число, и я отношусь к этому поединку предельно серьёзно», — приводит слова Головкина BoxingScene.
По его словам, он понимает, что оставит в боксе для будущего поколения. Он также подчеркнул, что со временем обсудит с внуками свои достижения в ринге.
«Многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело», — заключил Головкин.
Очный поединок мексиканца и Головкина пройдёт 17 сентября. Альварес с Головкиным провели два боя. Первый завершился вничью, а во втором победу отдали мексиканскому боксёру.
Казахстанец провёл 44 боя, из которых проиграл лишь один и один завершил вничью.
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