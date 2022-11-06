Бивол победил Рамиреса и в десятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол в десятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

31-летний боксёр из России в Абу-Даби (ОАЭ) нанёс поражение мексиканцу Хильберто Рамиресу. Бивол победил решением судей 118:110, 117:111 (двое).

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно. В последней схватке россиянин взял верх над мексиканцем Саулем Альваресом.

На счету непобеждённого Хильберто Рамиреса — 44 выигранные схватки и одно поражение. До перехода в полутяжёлый вес мексиканец завоёвывал титул чемпиона мира во второй средней категории.

Ранее Бивол сказал, что не заинтересован в реванше с Саулем Альваресом.